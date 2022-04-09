Расписание и время матча плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 9 апреля

Сегодня, 9 апреля, пройдёт очередной игровой день в рамках плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Восточной конференции состоится одна встреча.
Магнитогорский «Металлург» дома сыграет с челябинским «Трактором». Встреча состоится на «Арене-Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 15:00 мск.
В серии выигрывает «Металлург» – 2-1. Первая встреча завершилась в пользу подопечных Ильи Воробьёва, одержавших победу со счётом 3:2, однако во второй сильнее оказался «Трактор» (6:4). В третьем матче вновь выиграла «Магнитка» (2:1). В другой серии полуфинала Кубка Гагарина — 2022 СКА встречается с ЦСКА, счёт в серии — 2-2.
Действующим обладателем трофея является «Авангард», в финале 2021 года обыгравший ЦСКА со счётом 4-2 в серии.
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