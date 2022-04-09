В «ЗаряДе» сообщили о готовности удовлетворить потребность в клюшках на российском рынке

Директор по продажам компании «ЗаряД» Рашид Гыйздатуллин рассказал о готовности удовлетворить потребность в хоккейных клюшках на рынке.



«На сегодняшний день объём импортного сырья в составе нашей продукции не критичен. Однако мы не можем достоверно знать, насколько развито импортозамещение у наших поставщиков.

Мы готовы удовлетворить потребность в клюшках, но, конечно, ожидаем сезонного всплеска и поэтому в переговорах с партнёрами предлагаем разместить заказы как можно раньше, чтобы не столкнуться в период высокого спроса с острым дефицитом продукции», – сказал Гыйздатуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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