В «ЗаряДе» сообщили о готовности удовлетворить потребность в клюшках на российском рынке
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Директор по продажам компании «ЗаряД» Рашид Гыйздатуллин рассказал о готовности удовлетворить потребность в хоккейных клюшках на рынке.
«На сегодняшний день объём импортного сырья в составе нашей продукции не критичен. Однако мы не можем достоверно знать, насколько развито импортозамещение у наших поставщиков.
Мы готовы удовлетворить потребность в клюшках, но, конечно, ожидаем сезонного всплеска и поэтому в переговорах с партнёрами предлагаем разместить заказы как можно раньше, чтобы не столкнуться в период высокого спроса с острым дефицитом продукции», – сказал Гыйздатуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
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