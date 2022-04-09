«Сочи» продлил контракт с Александром Гординым
Поделиться
Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракт с нападающим Александром Гординым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с хоккеистом носит двусторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2023 года.
Напомним, форвард пополнил состав сочинцев в ноябре прошлого года в результате обмена с петербургским СКА. Хоккеист принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата КХЛ и забросил одну шайбу при среднем игровом времени 5 минут 47 секунд.
Также нападающий в текущем сезоне выступал в Молодёжной хоккейной лиге за «Капитан» и сыграл в 16 матчах регулярного чемпионата. На его счету 12 очков: шесть голов и столько же результативных передач.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 9 апреля 2022
-
11:30
-
11:13
-
11:00
-
10:45
-
10:22
-
10:00
-
09:23
-
09:00
-
08:59
-
07:30
-
06:33
-
06:03
-
05:57
-
05:39
-
05:01
-
04:45
-
04:40
-
04:29
-
03:59
-
03:26
- 8 апреля 2022
-
23:53
-
23:45
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:44
-
22:40
-
22:39
-
22:31
-
22:24
-
22:18
-
22:15
-
21:49
-
21:25
-
21:00
Партнерский контент