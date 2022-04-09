«Сочи» продлил контракт с Александром Гординым

Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракт с нападающим Александром Гординым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с хоккеистом носит двусторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2023 года.

Напомним, форвард пополнил состав сочинцев в ноябре прошлого года в результате обмена с петербургским СКА. Хоккеист принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата КХЛ и забросил одну шайбу при среднем игровом времени 5 минут 47 секунд.

Также нападающий в текущем сезоне выступал в Молодёжной хоккейной лиге за «Капитан» и сыграл в 16 матчах регулярного чемпионата. На его счету 12 очков: шесть голов и столько же результативных передач.



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