Губернатор ХМАО назвала причины, из-за которых «Югра» приняла решение остаться в ВХЛ

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова рассказала, почему «Югра» приняла решение остаться в ВХЛ.
«КХЛ? Мы уже там были. КХЛ – более профессиональная лига, чем ВХЛ, и правила жёсткие, затраты с отдачей, на наш взгляд, несопоставимы, поэтому мы приняли решение остаться в ВХЛ.
Мы обожаем хоккей, один из любимых видов спорта у югорчан. В ВХЛ мы показываем чемпионские результаты, и не просто так. Мы несколько лет шли к этому. А там жизнь покажет. Может быть, научимся ценить то, чем располагаем», – цитирует Комарову «РИА Новости Спорт».
Напомним, в прошлом сезоне «Югра» выиграла Кубок Петрова – главный трофей ВХЛ. В нынешнем сезоне югорчане в полуфинале встречаются с петербургским «Динамо» и после пяти матчей проигрывают в серии – 2-3.
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