«Коламбус» подписал контракт новичка с 5-м номером драфта НХЛ — 2021 Джонсоном
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Нападающий Кент Джонсон, задрафтованный в первом раунде под пятым номером на последнем драфте НХЛ, подписал контракт новичка с «Коламбус Блю Джекетс», сообщает официальный сайт НХЛ. Хоккеист заключил с клубом трёхлетнее соглашение.
В 32 матчах в NCAA за университет Мичигана Джонсон набрал 37 очков: забросил восемь шайб и отдал 29 результативных передач. Форвард выступил за сборную Канады на Олимпиаде-2022, где провёл пять матчей и набрал пять очков (1+4).
19-летний нападающий может дебютировать в НХЛ уже в среду в матче с «Монреаль Канадиенс».
Напомним, ранее его одноклубник Оуэн Пауэр, задрафтованный под первым номером, подписал контракт с «Баффало Сэйбрз».
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