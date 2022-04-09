Вайсфельд — о тактике «Трактора»: охранять счёт 1:0 со 2-го периода – сомнительный посыл

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением об игре «Трактора» в серии с «Металлургом».



«Трактор» ничего не боится, он так играет. У меня один вопрос – если у Гатиятулина будет Овечкин, Макдэвид, Малкин в составе – он всё равно будет так играть? Мне кажется, что бы ни случилось, «Трактор» будет продолжать играть именно так. Приедут завтра «Рейнджерс» в Челябинск, они так же будут играть. Приедет «Югра» – ничего не поменяется.

У «Трактора», есть, конечно, серьёзное обстоятельство – отсутствие Седлака и Пулккинена. Но мы же видели, что челябинцы так играли со всеми, включая «Нефтехимик». Во втором матче они не остановились на одном голе только потому, что «Магнитка» побежала спасать Россию и напропускала на контратаках, а не потому, что «Трактор» вдруг стал играть в остроатакующей манере.

«Трактор» всегда играет одинаково, показывает терпеливую игру, ждёт ошибок соперника. Хотя когда они повели 1:0 в третьем матче и с начала второго периода стали играть по счёту, это, конечно, очень сомнительный посыл. Но у них такая тактика – забросят шайбу и охраняют её», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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