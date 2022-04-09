Вайсфельд: у ЦСКА всё было слишком хорошо. А со СКА начинает с 0:2, 0:3, это настораживает

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о серии Кубка Гагарина СКА – ЦСКА.
«17 бросков ЦСКА при 18 минутах в атаке – это, скажу прямо, странные цифры. По игре СКА и в третьем матче был лучше в первых двух периодах. Не знаю, что у них произошло в третьем периоде, что они развалились. Да и во втором матче СКА играл лучше, а в первом как минимум не хуже соперника.
Основной минус ЦСКА – у них слишком всё хорошо было в первых раундах. Возьмите «Магнитку», которая проходит через настоящие испытания в этом плей-офф – триллер с «Авангардом», с «Трактором» бой, даже с «Барысом» были сложности. То есть команда не расслабляется.
У ЦСКА же в первых двух раундах вообще не было видно слабых мест, а в этой серии два последних матча они начали с 0:2 и 0:3. В предыдущем матче они совершили подвиг, но это же не может быть на постоянной основе. Это настораживает, тревожная тенденция», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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