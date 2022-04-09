«Помните шумиху вокруг Ови? Она сошла на нет». The Athletic раскритиковал игру Овечкина

Обозреватели The Athletic Шон Гентайлл и Дом Лущишин составили свой традиционный рейтинг индекса силы клубов НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» в их топе занял 14-е место. Лущишин критически высказался о российском капитане команды Александре Овечкине.

«Помните шумиху вокруг Овечкина и «Харт Трофи» в начале сезона? Это предсказуемо сошло на нет во второй половине сезона, и он снова стал выглядеть как игрок, которого многие ожидали в начале сезона.



Всегда есть беспокойство за Овечкина из-за его оборонительной игры, а в новом году она ухудшилась. За его последние 35 матчей у «Кэпиталз» 2,95 ожидаемых пропущенных голов на 60 игровых минут и 3,7 фактических пропущенных голов на 60 минут с Овечкиным на льду — и всё это при том, что он изо всех сил пытался атаковать со своей обычной скоростью. Защитные оценки — одни из худших в команде за всё время.



Кто-то должен быть мальчиком для битья в невероятно плотной конференции, и, к сожалению для фанатов «Кэпиталз», похоже, что в этом году это будут «столичные». Встреча первого раунда с «Флоридой Пантерз» далека от идеального расклада, и «Вашингтон» будет в этой паре сильным аутсайдером. Возвращение Овечкина к состоянию начала сезона может помочь, но в этом сезоне это похоже на ещё один быстрый вылет», — приводит слова Лущишина The Athletic.