Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Трактор» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Помните шумиху вокруг Ови? Она сошла на нет». The Athletic раскритиковал игру Овечкина

«Помните шумиху вокруг Ови? Она сошла на нет». The Athletic раскритиковал игру Овечкина
Комментарии

Обозреватели The Athletic Шон Гентайлл и Дом Лущишин составили свой традиционный рейтинг индекса силы клубов НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» в их топе занял 14-е место. Лущишин критически высказался о российском капитане команды Александре Овечкине.

«Помните шумиху вокруг Овечкина и «Харт Трофи» в начале сезона? Это предсказуемо сошло на нет во второй половине сезона, и он снова стал выглядеть как игрок, которого многие ожидали в начале сезона.

Всегда есть беспокойство за Овечкина из-за его оборонительной игры, а в новом году она ухудшилась. За его последние 35 матчей у «Кэпиталз» 2,95 ожидаемых пропущенных голов на 60 игровых минут и 3,7 фактических пропущенных голов на 60 минут с Овечкиным на льду — и всё это при том, что он изо всех сил пытался атаковать со своей обычной скоростью. Защитные оценки — одни из худших в команде за всё время.

Кто-то должен быть мальчиком для битья в невероятно плотной конференции, и, к сожалению для фанатов «Кэпиталз», похоже, что в этом году это будут «столичные». Встреча первого раунда с «Флоридой Пантерз» далека от идеального расклада, и «Вашингтон» будет в этой паре сильным аутсайдером. Возвращение Овечкина к состоянию начала сезона может помочь, но в этом сезоне это похоже на ещё один быстрый вылет», — приводит слова Лущишина The Athletic.

Новость по теме
The Hockey Writers: Овечкин — величайший снайпер, он положил конец многолетним оговорам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022