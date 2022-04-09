«Всегда есть опасения по поводу россиян». Флэр рассказал о выборе Капризова на драфте

Экс-ассистент генерального менеджера «Миннесоты Уайлд» Брент Флэр, сейчас работающий на той же должности в «Филадельфии Флайерз», поделился мнением о российском форварде Кирилле Капризове. Кроме того, он рассказал, как на драфте-2015 вместе с Чаком Флетчером, на тот момент генменеджером «дикарей», думали над выбором нападающего, сомневаясь в нём.

«Капризов, несомненно, превзошёл все ожидания, но он всегда был классным игроком. В феврале мы видели его на Матче звёзд НХЛ, где он был на одном уровне с такими ребятами, как Мэттьюс и Ткачук, выбранными в первой десятке драфта-2016. Мы всегда его высоко котировали, но неопределённость с российскими хоккеистами заставляла нас сомневаться. Когда мы выбирали не его, Чак спрашивал причины, говорил: «А что насчёт этого парня?» И в пятом раунде мы его всё же забрали.

Всегда есть опасения по поводу российских игроков. Я думал, что он приедет в НХЛ раньше, но он здорово заиграл в России, перешёл в ЦСКА, плюс к тому всегда есть всё это закулисное дерьмо. У него не было в России огромного контракта, но сейчас он хорошо получает. Мы думали, что договорились с одним его агентом, но потом он несколько раз менял представителей. В долгосрочной перспективе наша ставка на него сработала, но тогда было совсем невесело.



Кирилл — элитный хоккеист. Можно утверждать, что прямо сейчас он находится в топ-10 игроков НХЛ. Я, как и Билл Герин, считаю, что главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон здорово использует сильные качества Капризова. Матс Цуккарелло отлично видит площадку, Райан Хартман проделывает большой объём грязной работы, и Кирилл отлично вписывается в игру этого звена. Против него тяжело действовать. Да, он не такой крупный, но при этом сильный, его нельзя так просто сбить с ног. Капризов сам придумывает атаки, забивает важнейшие шайбы. Классный хоккеист. Видите? Мы всегда умели выбирать игроков», — приводит слова Флэра The Athletic.