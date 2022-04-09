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Генменеджер «Эдмонтона» — о Капризове: именно ради таких хоккеистов фанаты покупают билеты

Генменеджер «Эдмонтона» — о Капризове: именно ради таких хоккеистов фанаты покупают билеты
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Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд поделился мнением о выступлении российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Некоторые действия в исполнении Капризова заставляют тебя вскакивать со своего места. Когда в составе твоей команды есть люди, способные делать разницу на площадке, ты выигрываешь матчи. Именно на таких хоккеистов приходят болельщики, ради них покупают билеты. Эти игроки делают своих партнёров лучше. Всё это удалось Капризову за то время, что он выступает в «Миннесоте». В любой момент он может придумать гол или голевую передачу. У «Уайлд» сейчас потрясающая команда, они проводят крутой сезон, и игра Кирилла во многом является причиной всего этого», — приводит слова Холланда The Athletic.

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