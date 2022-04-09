«Металлург» разгромил «Трактор» в гостях — 6:0. Вице-чемпион регулярки в шаге от вылета

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился четвёртый матч серии полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:0 (3:0, 1:0, 2:0).

На 10-й минуте Денис Зернов вывел магнитогорцев вперёд. На 14-й минуте Николай Голдобин удвоил преимущество гостей. На 19-й минуте Брендан Лайпсик забросил третью шайбу в ворота Романа Вилла. На 36-й минуте Филипп Майе реализовал численное большинство — 4:0. На 44-й минуте Линус Виделль с передачи Джоша Карри довёл счёт до разгромного. На 53-й минуте Лайпсик оформил дубль.

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Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Металлурга». Следующий матч состоится послезавтра, 11 апреля, в Магнитогорске.