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«Металлург» разгромил «Трактор» в гостях — 6:0. Вице-чемпион регулярки в шаге от вылета

«Металлург» разгромил «Трактор» в гостях — 6:0. Вице-чемпион регулярки в шаге от вылета
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился четвёртый матч серии полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:0 (3:0, 1:0, 2:0).

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 4-й матч
09 апреля 2022, суббота. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Зернов (Карпов, Никонцев) – 09:30 (5x5)   0:2 Голдобин (Лайпсик, Майе) – 13:54 (5x5)   0:3 Лайпсик (Майе, Земчёнок) – 18:33 (5x5)   0:4 Майе (Карпов, Хультстрём) – 35:00 (5x4)   0:5 Виделль (Карри) – 43:22 (5x5)   0:6 Лайпсик – 52:39 (5x5)

На 10-й минуте Денис Зернов вывел магнитогорцев вперёд. На 14-й минуте Николай Голдобин удвоил преимущество гостей. На 19-й минуте Брендан Лайпсик забросил третью шайбу в ворота Романа Вилла. На 36-й минуте Филипп Майе реализовал численное большинство — 4:0. На 44-й минуте Линус Виделль с передачи Джоша Карри довёл счёт до разгромного. На 53-й минуте Лайпсик оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Металлурга». Следующий матч состоится послезавтра, 11 апреля, в Магнитогорске.

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