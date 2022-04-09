И. Воробьёв — о 6:0: игрокам «Металлурга» попадало прилично, но они герои

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал разгромную победу магнитогорцев в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с челябинским «Трактором». Подопечные Воробьёва обыграли хозяев площадки со счётом 6:0.



«Очень хорошая реализация моментов с нашей стороны в первом периоде. Потом ребята всё заблокировали, Кошечкин сыграл в свою игру. Ребятам попадало прилично, но они герои. Готовимся к следующей игре.



Отчего приходят красивые голы? Это индивидуальное мастерство, конечно. У Коростелёва всё отлично, травмы у него нет. Мы из других соображений выбираем в данный момент составы на матч», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.