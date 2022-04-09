«Ну так, средненько». И. Воробьёв — об игре звена Майе, забросившего 3 шайбы «Трактору»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги четвёртого матча полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с челябинским «Трактором» (6:0, 3-1).

«Доволен ли игрой звена Голдобина с канадцами? Ну так, средненько, всего лишь три забили сегодня. Юров набирается опыта в таких матчах, для таких молодых парней бесценно понюхать пороха плей-офф», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился четвёртый матч серии полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:0 (3:0, 1:0, 2:0).