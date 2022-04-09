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Гатиятулин оценил игру Седлака, закончившего матч с показателем полезности «-3»

Гатиятулин оценил игру Седлака, закончившего матч с показателем полезности «-3»
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин, подводя итоги четвёртого матча полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» (0:6, 1-3), поделился мнением о чешском нападающем Лукаше Седлаке. Форвард вернулся в состав после травмы и завершил встречу с показателем полезности «-3».

«Седлак пропустил матчи, наверное, ему непросто было сразу войти и показывать свой уровень. Но по самоотдаче к нему нет претензий и никогда не было. Он закончил матч с «-3»? Пропущенные голы — это следствие ошибок всей пятёрки, а не какого-то одного игрока», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Металлурга». Следующий матч состоится послезавтра, 11 апреля, в Магнитогорске.

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