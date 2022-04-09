Форвард «Трактора» о 0:6: мы в долгу перед нашими фанатами. Поражение 0:1 гораздо больнее

Нападающий «Трактора» Алексей Потапов подвёл итоги четвёртого матча полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» (0:6, 1-3).

«Не забили первыми, был хороший момент. Закон природы никто не отменял: не забиваешь ты — забивают тебе. Они забили какие-то нетипичные голы. Но надо отдать должное сопернику, он здорово играл. Я уверен, мы должны сделать выводы. Четыре штанги? Надо заслужить гол. Значит, не заслужили. За четыре штанги даже одного гола не дают. Это даже не в створ ворот бросок. Может быть, в третьем периоде соперник бросил играть, но я рад, что мы всё равно проявили характер в конце и создавали моменты. Огромное спасибо болельщикам, что они поддерживали команду до конца и не уходили. Я хочу, чтобы в Челябинске состоялся ещё один матч.

Откуда взять силы после такого матча? Без разницы, 0:6 или 0:7. Мне кажется, что поражение со счётом 0:1 гораздо больнее. Выиграл тот, кто больше заслужил и больше хотел. Мы сегодня даже одного гола не заслужили. Надеюсь, что это сослужит нам хорошую службу. Характер надо проявлять. Либо всё заканчивается у «Магнитки» и мы будем заниматься не пойми чем, либо мы возвращаемся сюда. Надеюсь, что всё в наших руках. То, что надо забывать эту встречу и выходить с совершенно другим настроем, — это точно. Стиль «Трактора»? Я знаю, что стадион собирает атакующий хоккей, а Кубки выигрывает оборонительный. Какой бы мы хоккей ни показывали, у нас сегодня была полная арена, но, к сожалению, победы не было. Мы в долгу перед нашими болельщиками», — приводит слова Потапова официальный сайт КХЛ.