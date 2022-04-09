Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 9 апреля

Сегодня, 9 апреля, состоялась одна встреча третьего раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
В четвёртом матче финальной серии Восточной конференции в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» встречались «Трактор» и «Металлург». Магнитогорцы разгромили челябинцев со счётом 6:0. Голы забили Денис Зернов, Николай Голдобин, Филипп Майе, Линус Виделль и Брендан Лайпсик, оформивший дубль.
Таким образом, «Металлург» в одном шаге от финала плей-офф — 3-1. Следующий матч пройдёт в понедельник, 11 апреля, в Магнитогорске. Начало — в 17:00 мск.
В серии Западной конференции встречаются СКА и ЦСКА, счёт равный — 2-2.
Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022
Запад:
СКА — ЦСКА, 2-2.
Восток:
«Металлург» — «Трактор», 3-1.
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