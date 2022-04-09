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Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 9 апреля

Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 9 апреля
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Сегодня, 9 апреля, состоялась одна встреча третьего раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В четвёртом матче финальной серии Восточной конференции в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» встречались «Трактор» и «Металлург». Магнитогорцы разгромили челябинцев со счётом 6:0. Голы забили Денис Зернов, Николай Голдобин, Филипп Майе, Линус Виделль и Брендан Лайпсик, оформивший дубль.

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 4-й матч
09 апреля 2022, суббота. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Зернов (Карпов, Никонцев) – 09:30 (5x5)   0:2 Голдобин (Лайпсик, Майе) – 13:54 (5x5)   0:3 Лайпсик (Майе, Земчёнок) – 18:33 (5x5)   0:4 Майе (Карпов, Хультстрём) – 35:00 (5x4)   0:5 Виделль (Карри) – 43:22 (5x5)   0:6 Лайпсик – 52:39 (5x5)

Таким образом, «Металлург» в одном шаге от финала плей-офф — 3-1. Следующий матч пройдёт в понедельник, 11 апреля, в Магнитогорске. Начало — в 17:00 мск.

В серии Западной конференции встречаются СКА и ЦСКА, счёт равный — 2-2.

Турнирная таблица плей-офф КХЛ

Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022

Запад:

СКА — ЦСКА, 2-2.

Восток:

«Металлург» — «Трактор», 3-1.

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