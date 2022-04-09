Евгений Малкин стал первым российским игроком в истории НХЛ, отдавшим 700 голевых передач

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К началу первого периода счёт равный — 1:1.

Хозяева открыли счёт на первой минуте встречи. Шайбу забросил Брайан Раст. Одним из ассистентов выступил Евгений Малкин. Для нападающего этот пас стал 700-м в карьере в НХЛ. Таким образом, Малкин стал первым российским игроком в истории НХЛ, отдавшим 700 результативных передач. На это форварду «пингвинов» потребовалось 976 матчей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, всего на данный момент на счету Малкина 1141 (441+700) очко в НХЛ.