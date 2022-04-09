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Дмитрий Орлов побил личный рекорд по числу голов за сезон, поразив ворота «Питтсбурга»

Дмитрий Орлов побил личный рекорд по числу голов за сезон, поразив ворота «Питтсбурга»
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В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К середине первого периода лидируют гости — 2:1.

На восьмой минуте встречи при счёте 1:1 «Вашингтон» получил право разыграть отложенный штраф — капитана «пингвинов» Сидни Кросби должны были удалить. Российский защитник «столичных» Дмитрий Орлов смог реализовать эту возможность, вонзив шайбу в сетку ворот и выведя свою команду вперёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Этот гол стал для игрока обороны 11-м в сезоне. Таким образом, Орлов побил свой личный рекорд по количеству заброшенных за один сезон шайб.

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