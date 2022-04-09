Российский вратарь «Вашингтона» Самсонов дважды пропустил с острого угла за одну минуту

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После первого периода выигрывают «пингвины» — 3:2.
Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 11 из 14 бросков по своим воротам. При этом два гола, которые голкипер пропустил, случились после бросков с острых углов.
Сначала на 19-й минуте при счёте 2:1 в пользу «столичных» Джефф Картер подоспел на добивание и с неудобной руки бросил по воротам — шайба каким-то образом зашла в ворота — 2:2.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Спустя ровно минуту «Питтсбург» вышел вперёд. Брайан Бойл подхватил шайбу в чужой зоне и, сблизившись с Самсоновым, бросил с острого угла. Шайба прошла над российским голкипером — 3:2 в пользу «Пингвинз».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
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