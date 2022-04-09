Малкин вышел на 11-е место в истории НХЛ по передачам среди европейских игроков

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После первого периода выигрывают «пингвины» — 3:2.



Хозяева открыли счёт на первой минуте встречи. Шайбу забросил Брайан Раст. Одним из ассистентов выступил Евгений Малкин. Для нападающего, проводящего свою 976-ю встречу в заокеанской карьере, эта результативная передача — 700-я в карьере в НХЛ.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Малкин вышел на 11-е место по количеству голевых пасов в истории НХЛ среди европейских игроков. Больше него отдали лишь Даниэль Альфредссон (713), Никлас Бекстрём (743), Теэму Селянне (773), Матс Сундин (785), Петер Штястны (789), Яри Курри (830), Никлас Лидстрём (878), Стэн Микита (926) и Яромир Ягр (1155).