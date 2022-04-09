Овечкин вышел на 4-е место в истории НХЛ по количеству вратарей, чьи ворота он поражал

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К началу второго периода счёт равный — 3:3.



На 25-й минуте, при счёте 3:2 в пользу «пингвинов», капитан «столичных» Александр Овечкин в большинстве сравнял счёт. Россиянин поразил ворота Тристана Джерри. Как отмечает пресс-служба «Вашингтона» в «Твиттере», голкипер «Питтсбурга» стал 158-м вратарём в истории НХЛ, которому забил Овечкин.

Овечкин вышел на четвёртое место в лиге по этому показателю. Большему числу вратарей забили лишь Марк Мессье (164), Патрик Марло (177) и Яромир Ягр (178).

Отметим, что Джерри лидировал среди вратарей по количеству матчей с «Вашингтоном», в которых голкипер не позволял Овечкину забить. Таких встреч было семь. Такие же показатели имеют Майк Кондон и Мэтью Гарон.