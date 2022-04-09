«Ответочка от Великой Восьмёрки». Пресс-служба «Вашингтона» — о голе Овечкина

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После второго периода счёт равный — 3:3.
На 25-й минуте, при счёте 3:2 в пользу «пингвинов», капитан «столичных» Александр Овечкин в большинстве сравнял счёт. Пресс-служба «Вашингтона» в «Твиттере» отреагировала на шайбу россиянина двумя постами.
«Автограф от Овечкина», — говорится в первом сообщении.
«Ответочка от Великой Восьмёрки», — подписан второй твит.
Отметим, что Овечкин проводит 69-ю встречу в нынешнем регулярном чемпионате. Всего на счету россиянина, помимо 44 голов, ещё 38 результативных передач. Суммарно 36-летний капитан «Вашингтона» набрал уже 82 очка в сезоне.
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