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Овечкин сократил отставание до 7 очков от Хаверчука в гонке бомбардиров за всю историю НХЛ

Овечкин сократил отставание до 7 очков от Хаверчука в гонке бомбардиров за всю историю НХЛ
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» и благодаря этому набрал 1402-е очко в 1266 матчах за карьеру в НХЛ.

Это позволило 36-летнему нападающему сократить отставание от Дэйла Хаверчука в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ до семи очков. Знаменитый в прошлом канадец набрал 1409 очков за 1188 матчей.

В нынешнем сезоне 36-летний россиянин принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 82 очка: забросил 44 шайбы и отдал 38 результативных передач. Всего за карьеру на счету Александра 774 гола и 628 передач.

Напомним, в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3 (2:3, 1:0, 3:0).

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