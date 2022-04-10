Овечкин сократил отставание до 7 очков от Хаверчука в гонке бомбардиров за всю историю НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» и благодаря этому набрал 1402-е очко в 1266 матчах за карьеру в НХЛ.
Это позволило 36-летнему нападающему сократить отставание от Дэйла Хаверчука в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ до семи очков. Знаменитый в прошлом канадец набрал 1409 очков за 1188 матчей.
В нынешнем сезоне 36-летний россиянин принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 82 очка: забросил 44 шайбы и отдал 38 результативных передач. Всего за карьеру на счету Александра 774 гола и 628 передач.
Напомним, в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3 (2:3, 1:0, 3:0).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 10 апреля 2022
-
01:37
-
01:35
-
01:09
-
01:06
-
01:03
-
00:56
-
00:41
-
00:35
- 9 апреля 2022
-
23:56
-
23:50
-
23:44
-
23:31
-
23:29
-
23:21
-
23:17
-
23:06
-
22:55
-
22:40
-
22:24
-
21:55
-
21:27
-
20:53
-
20:22
-
19:55
-
19:33
-
19:00
-
18:48
-
18:40
-
18:00
-
17:53
-
17:44
-
17:42
-
17:18
-
16:57
-
16:31