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Голы Овечкина, Орлова и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Питтсбург»

Голы Овечкина, Орлова и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Питтсбург»
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В Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3 (2:3, 1:0, 3:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2022, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Раст (Гюнцель, Малкин) – 00:45 (5x5)   1:1 Юханссон – 01:01 (5x5)   1:2 Орлов (Ларссон, Дауд) – 07:24 (5x5)   2:2 Картер (Родригес) – 18:34 (5x5)   3:2 Бойл (Летанг, Блюгерс) – 19:34 (5x5)   3:3 Овечкин (Карлсон, Бекстрём) – 24:49 (5x3)   3:4 Уилсон (Шульц) – 51:35 (5x5)   3:5 Кузнецов – 58:19 (en)   3:6 Фегервары (Уилсон, Карлсон) – 59:33 (en)

На первой минуте матча Брайан Раст вывел «пингвинов» вперёд. Спустя 16 секунд Маркус Юханссон сравнял счёт. На восьмой минуте «Вашингтон» вышел вперёд благодаря голу Дмитрия Орлова. В конце периода сначала Джефф Картер поразил ворота «столичных», а через минуту — Брайан Бойл. На 25-й минуте Александр Овечкин восстановил равенство в счёте — 3:3. На 52-й минуте Том Уилсон с передачи Джастина Шульца вывел «столичных» вперёд. В конце матча ещё по разу забили Евгений Кузнецов и Мартин Фегервары.

Эта победа стала для «Вашингтона» третьей в сезоне в матчах с «Питтсбургом». Всего команды четырежды встречались в текущей регулярке.

Напомним, следующий матч «Вашингтон» проведёт 10 апреля дома с «Бостон Брюинз». «Питтсбург» в этот же день примет «Нэшвилл Предаторз».

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