Голы Овечкина, Орлова и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Питтсбург»

В Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3 (2:3, 1:0, 3:0).

На первой минуте матча Брайан Раст вывел «пингвинов» вперёд. Спустя 16 секунд Маркус Юханссон сравнял счёт. На восьмой минуте «Вашингтон» вышел вперёд благодаря голу Дмитрия Орлова. В конце периода сначала Джефф Картер поразил ворота «столичных», а через минуту — Брайан Бойл. На 25-й минуте Александр Овечкин восстановил равенство в счёте — 3:3. На 52-й минуте Том Уилсон с передачи Джастина Шульца вывел «столичных» вперёд. В конце матча ещё по разу забили Евгений Кузнецов и Мартин Фегервары.

Эта победа стала для «Вашингтона» третьей в сезоне в матчах с «Питтсбургом». Всего команды четырежды встречались в текущей регулярке.

Напомним, следующий матч «Вашингтон» проведёт 10 апреля дома с «Бостон Брюинз». «Питтсбург» в этот же день примет «Нэшвилл Предаторз».