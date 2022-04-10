Кузнецов забил гол в пустые ворота, послав шайбу из своей зоны между ног Гюнцеля

В Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3 (2:3, 1:0, 3:0).
На 59-й минуте, при счёте 4:3 в пользу «столичных», защитник Мартин Фегервары был удалён. Разыгрывая численное большинство, «Питтсбург» после броска Евгения Малкина попал в штангу. Затем «пингвины» сняли вратаря, выпустив шестого полевого игрока. В один из моментов нападающий «столичных» Евгений Кузнецов перехватил шайбу и из своей зоны послал её точно в пустые ворота — 5:3. Примечательно, что шайба прошла между ног у форварда «Питтсбурга» Джейка Гюнцеля.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
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