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Самсонов стал 10-м вратарём в истории «Вашингтона», который одержал 50 побед в НХЛ

Самсонов стал 10-м вратарём в истории «Вашингтона», который одержал 50 побед в НХЛ
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В Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3 (2:3, 1:0, 3:0).

Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов, отразивший 29 бросков в этой игре, одержал 50-ю победу в НХЛ. Он стал 10-м вратарём в истории клуба, который достиг такого показателя. Для этого Самсонову потребовалось сыграть 83 матча. За этот период он шесть раз отыграл на ноль. В текущем сезоне россиянин одержал 21 победу в 38 встречах.

Эта победа стала для «Вашингтона» третьей в сезоне в матчах с «Питтсбургом». Всего команды четырежды встречались в текущей регулярке.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт 10 апреля дома с «Бостон Брюинз». «Питтсбург» в этот же день примет «Нэшвилл Предаторз».

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