Евгений Кузнецов признан второй звездой матча с «Питтсбургом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпитал» Евгений Кузнецов признан второй звездой матча с «Питтсбург Пингвинз».
В этой встрече Кузнецов забил один гол. Первой звездой матча стал ещё один форвард «Вашингтона» Том Уилсон, который забил один гол и сделал одну результативную передачу. Третья звезда – нападающий «Питтсбурга» Джефф Картер, который стал автором одной заброшенной шайбы.
Напомним, встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.
Эта победа стала для «Вашингтона» третьей в сезоне в матчах с «Питтсбургом». Всего команды четырежды встречались в текущем сезоне регулярного чемпионата.
Следующий матч «Вашингтон» проведёт 10 апреля дома с «Бостон Брюинз». «Питтсбург» в этот же день примет «Нэшвилл Предаторз».
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