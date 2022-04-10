Евгений Кузнецов признан второй звездой матча с «Питтсбургом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпитал» Евгений Кузнецов признан второй звездой матча с «Питтсбург Пингвинз».

В этой встрече Кузнецов забил один гол. Первой звездой матча стал ещё один форвард «Вашингтона» Том Уилсон, который забил один гол и сделал одну результативную передачу. Третья звезда – нападающий «Питтсбурга» Джефф Картер, который стал автором одной заброшенной шайбы.

Напомним, встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

Эта победа стала для «Вашингтона» третьей в сезоне в матчах с «Питтсбургом». Всего команды четырежды встречались в текущем сезоне регулярного чемпионата.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт 10 апреля дома с «Бостон Брюинз». «Питтсбург» в этот же день примет «Нэшвилл Предаторз».