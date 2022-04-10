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Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» крупно обыграть «Оттаву»

Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» крупно обыграть «Оттаву»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей отличились Артемий Панарин, Эндрю Копп, Крис Крайдер (дважды) и Райн Строум. Также Панарин отметился двумя результативными передачами. Российский голкипер Игорь Шестёркин сделал 19 сейвов.

Единственный гол за «Оттаву» забил Остин Уотсон. Российский защитник Никита Зайцев не отметился результативными действиями. Форвард Артём Зуб завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Рейнджерс» одержал третью победу подряд. «Оттава», в свою очередь, потерпела второе поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Уотсон (Кастелиц, Келли) – 02:22 (5x5)   1:1 Панарин – 12:32 (5x5)   2:1 Копп (Панарин, Миллер) – 26:56 (5x5)   3:1 Крайдер (Линдгрен, Зибанеджад) – 29:05 (5x5)   4:1 Строум (Панарин, Линдгрен) – 37:27 (5x5)   5:1 Крайдер (Ватрано, Браун) – 57:31 (5x5)
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