Гол Проворова не помог «Филадельфии» обыграть «Анахайм»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфии Флайерз» принимала «Анахайм Дакс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:3.
На 2-й минуте счёт открыли хозяева – забил Трэвис Санхайм. Удвоил преимущество хозяев Ронни Аттард через минуту. На 24-й минуте Сонни Милано отыграл одну шайбу. Через минуту Зак Астон-Риз сравнял счёт. На 35-й минуте Тревор Зеграс вывел гостей вперёд.
На 44-й минуте отличился российский защитник хозяев Иван Проворов. Это была последняя шайба для хозяев в этом матче. На 52-й минуте Трой Терри вывел гостей вперёд, а на 55-й минуте Дерек Грант поставил точку в матче.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2022, воскресенье. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Санхайм (Фрост, Конечны) – 01:39 (5x5) 2:0 Аттард (Ходжсон, Лотон) – 02:28 (5x5) 2:1 Милано (Драйсдейл, Фаулер) – 23:06 (5x5) 2:2 Астон-Риз (Хенрик, Шустр) – 24:38 (5x5) 2:3 Зеграс (Вааканайнен, Драйсдейл) – 34:13 (5x4) 3:3 Проворов (Томпсон, Йорк) – 43:53 (5x5) 3:4 Терри (Зеграс, Грант) – 51:38 (5x5) 3:5 Грант (Шустр, Симон) – 54:33 (5x5)
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