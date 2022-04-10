Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Проворова не помог «Филадельфии» обыграть «Анахайм»

Гол Проворова не помог «Филадельфии» обыграть «Анахайм»
Комментарии

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфии Флайерз» принимала «Анахайм Дакс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:3.

На 2-й минуте счёт открыли хозяева – забил Трэвис Санхайм. Удвоил преимущество хозяев Ронни Аттард через минуту. На 24-й минуте Сонни Милано отыграл одну шайбу. Через минуту Зак Астон-Риз сравнял счёт. На 35-й минуте Тревор Зеграс вывел гостей вперёд.

На 44-й минуте отличился российский защитник хозяев Иван Проворов. Это была последняя шайба для хозяев в этом матче. На 52-й минуте Трой Терри вывел гостей вперёд, а на 55-й минуте Дерек Грант поставил точку в матче.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2022, воскресенье. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Санхайм (Фрост, Конечны) – 01:39 (5x5)   2:0 Аттард (Ходжсон, Лотон) – 02:28 (5x5)   2:1 Милано (Драйсдейл, Фаулер) – 23:06 (5x5)   2:2 Астон-Риз (Хенрик, Шустр) – 24:38 (5x5)   2:3 Зеграс (Вааканайнен, Драйсдейл) – 34:13 (5x4)   3:3 Проворов (Томпсон, Йорк) – 43:53 (5x5)   3:4 Терри (Зеграс, Грант) – 51:38 (5x5)   3:5 Грант (Шустр, Симон) – 54:33 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022