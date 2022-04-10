Гол Проворова не помог «Филадельфии» обыграть «Анахайм»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфии Флайерз» принимала «Анахайм Дакс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:3.



На 2-й минуте счёт открыли хозяева – забил Трэвис Санхайм. Удвоил преимущество хозяев Ронни Аттард через минуту. На 24-й минуте Сонни Милано отыграл одну шайбу. Через минуту Зак Астон-Риз сравнял счёт. На 35-й минуте Тревор Зеграс вывел гостей вперёд.



На 44-й минуте отличился российский защитник хозяев Иван Проворов. Это была последняя шайба для хозяев в этом матче. На 52-й минуте Трой Терри вывел гостей вперёд, а на 55-й минуте Дерек Грант поставил точку в матче.