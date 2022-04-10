«Нью-Йорк Рейнджерс» впервые с 2017 года пробились в розыгрыш Кубка Стэнли

«Нью-Йорк Рейнджерс» впервые с сезона-2016/2017 пробились в розыгрыш Кубка Стэнли. Это произошло после того, как в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги они обыграли «Оттаву Сенаторз».

Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В розыгрыше Кубка Стэнли сезона-2016/2017 «Рейнджерс» выиграли в первом раунде (4:2 в серии) у «Монреаль Канадиенс», но проиграли во втором раунде 2:4 в серии с «Оттавой». В сезоне-2019/2020 «Рейнджерс» выступали в квалификационном раунде, в котором проиграли «Каролине Харрикейнз» (0:3 в серии).

Обыграв «Оттаву» в матче регулярного чемпионата сегодня, 10 апреля, «Рейнджерс» одержал третью победу подряд. «Сенаторз», в свою очередь, потерпели второе поражение кряду.