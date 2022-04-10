«Нью-Йорк Рейнджерс» впервые с 2017 года пробились в розыгрыш Кубка Стэнли

«Нью-Йорк Рейнджерс» впервые с сезона-2016/2017 пробились в розыгрыш Кубка Стэнли. Это произошло после того, как в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги они обыграли «Оттаву Сенаторз».
Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
В розыгрыше Кубка Стэнли сезона-2016/2017 «Рейнджерс» выиграли в первом раунде (4:2 в серии) у «Монреаль Канадиенс», но проиграли во втором раунде 2:4 в серии с «Оттавой». В сезоне-2019/2020 «Рейнджерс» выступали в квалификационном раунде, в котором проиграли «Каролине Харрикейнз» (0:3 в серии).
Обыграв «Оттаву» в матче регулярного чемпионата сегодня, 10 апреля, «Рейнджерс» одержал третью победу подряд. «Сенаторз», в свою очередь, потерпели второе поражение кряду.
- 10 апреля 2022
-
07:30
-
06:34
-
05:39
-
05:37
-
05:25
-
04:50
-
04:46
-
03:14
-
01:53
-
01:37
-
01:35
-
01:09
-
01:06
-
01:03
-
00:56
-
00:41
-
00:35
- 9 апреля 2022
-
23:56
-
23:50
-
23:44
-
23:31
-
23:29
-
23:21
-
23:17
-
23:06
-
22:55
-
22:40
-
22:24
-
21:55
-
21:27
-
20:53
-
20:22
-
19:55
-
19:33
-
19:00