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Гол и результативная передача Дадонова помогли «Вегасу» обыграть «Аризону»

Гол и результативная передача Дадонова помогли «Вегасу» обыграть «Аризону»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Зак Уайтклауд, Макс Пасиоретти, Евгений Дадонов, Брейден Макнэбб, Джейк Лешишин и Джек Айкел. Также Евгений записал на свой счёт одну результативную передачу. Единственный гол «Аризоны» забил Барретт Хэйтон.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Уайтклауд (Маршессо, Карлссон) – 06:23 (5x5)   2:0 Пасиоретти (Стивенсон, Макнэбб) – 06:40 (5x5)   2:1 Хэйтон (Карконе, Кессел) – 10:14 (5x5)   3:1 Дадонов (Теодор, Макнэбб) – 20:38 (5x5)   4:1 Макнэбб (Стивенсон, Янмарк) – 45:24 (5x5)   5:1 Лешишин (Рённбьерг) – 52:05 (5x5)   6:1 Айкел (Дадонов) – 57:38 (5x5)

В параллельном матче в Ванкувере (Канада) «Ванкувер Кэнакс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Команда гостей потерпела шестое поражение подряд.

У «Ванкувера» Джейсон Дикинсон, Конор Гарланд, Алекс Чиассон и Люк Шенн забросили по одной шайбе. В составе «Сан-Хосе» голами отличились Томаш Гертл и Ник Бонино.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Дикинсон – 02:03 (5x5)   1:1 Гертл (Майер, Карлссон) – 07:34 (5x4)   2:1 Гарланд (Чиассон) – 24:49 (5x5)   2:2 Бонино (Бёрнс, Грегор) – 38:37 (5x5)   3:2 Чиассон (Хорват, Майерс) – 42:07 (5x5)   4:2 Шенн – 59:59 (en)

В другой игре в Эдмонтоне (Канада) «Эдмонтон Ойлерз» проиграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 2:1 после серии буллитов.

Единственную шайбу в составе «Эдмонтона» удалось забросить Уоррену Фёгеле. У «Колорадо» гол на свой счёт записал Натан Маккиннон, который также реализовал решающий буллит. Валерий Ничушкин отдал результативную передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 2
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Фёгеле (Нурс) – 45:24 (5x5)   1:1 Маккиннон (Ничушкин, Тэйвз) – 54:53 (5x5)   1:2 Маккиннон – 65:00 (ПБ)
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