Гол и результативная передача Дадонова помогли «Вегасу» обыграть «Аризону»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.



В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Зак Уайтклауд, Макс Пасиоретти, Евгений Дадонов, Брейден Макнэбб, Джейк Лешишин и Джек Айкел. Также Евгений записал на свой счёт одну результативную передачу. Единственный гол «Аризоны» забил Барретт Хэйтон.

В параллельном матче в Ванкувере (Канада) «Ванкувер Кэнакс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Команда гостей потерпела шестое поражение подряд.

У «Ванкувера» Джейсон Дикинсон, Конор Гарланд, Алекс Чиассон и Люк Шенн забросили по одной шайбе. В составе «Сан-Хосе» голами отличились Томаш Гертл и Ник Бонино.

В другой игре в Эдмонтоне (Канада) «Эдмонтон Ойлерз» проиграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 2:1 после серии буллитов.

Единственную шайбу в составе «Эдмонтона» удалось забросить Уоррену Фёгеле. У «Колорадо» гол на свой счёт записал Натан Маккиннон, который также реализовал решающий буллит. Валерий Ничушкин отдал результативную передачу.