Карандин: главный арбитр КХЛ и весь судейский корпус могут занести плей-офф себе в актив

Судья международной категории Юрий Карандин поделился мнением о судействе в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
«Пока главный арбитр КХЛ и весь судейский корпус могут занести плей-офф себе в актив. Но впереди самые сложные и тонкие матчи, когда каждая ошибка может отразиться на итоговом результате. Очень важно, чтобы не было давления со стороны, что сразу сказывается на судействе и на атмосфере вокруг хоккея в целом. Поверьте, любой профессионал это давление сразу видит.
Пятый матч серии СКА – ЦСКА, по сути, ключевой, – и высшей категории сложности для арбитров. Поэтому пожелаю нашему судейскому корпусу не сдать набранного темпа и выдержать любое давление. Будем болеть за наших арбитров!» – цитирует Карандина Russia-Hockey.
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