Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание и время матча плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 10 апреля

Расписание и время матча плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 10 апреля
Комментарии

Сегодня, 10 апреля, пройдёт очередной игровой день в рамках плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Западной конференции состоится одна встреча.

Санкт-петербургский СКА на своём льду примет московский ЦСКА в пятом матче серии. Встреча в Ледовом дворце в Петербурге начнётся в 17:00 по московскому времени.

Напомним, счёт в серии равный — 2-2. Подопечные Сергея Фёдорова выиграли первую встречу со счётом 3:1, а также третью — 6:2. Во втором матче серии петербуржцы одержали победу со счётом 2:1, а в четвёртом выиграли 3:2.

Действующим обладателем трофея является «Авангард», в финале 2021 года обыгравший ЦСКА со счётом 4-2 в серии.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022