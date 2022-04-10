Расписание и время матча плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 10 апреля

Сегодня, 10 апреля, пройдёт очередной игровой день в рамках плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Западной конференции состоится одна встреча.



Санкт-петербургский СКА на своём льду примет московский ЦСКА в пятом матче серии. Встреча в Ледовом дворце в Петербурге начнётся в 17:00 по московскому времени.

Напомним, счёт в серии равный — 2-2. Подопечные Сергея Фёдорова выиграли первую встречу со счётом 3:1, а также третью — 6:2. Во втором матче серии петербуржцы одержали победу со счётом 2:1, а в четвёртом выиграли 3:2.



Действующим обладателем трофея является «Авангард», в финале 2021 года обыгравший ЦСКА со счётом 4-2 в серии.

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