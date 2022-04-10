Остон Мэттьюс побил рекорд Александра Овечкина в новейшей истории НХЛ

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс оформил дубль в матче с «Монреаль Канадиенс» (3:2). Эти шайбы стали для 24-летнего американца 57-й и 58-й в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.



Как отмечает Stathead, Мэттьюс вышел на первое место в новейшей истории НХЛ по среднему количеству голов в матче в рамках одного сезона для 24-летнего игрока. Его показатель — 0,87. Таким образом, он побил рекорд российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, чей результат – 0,69 гола. Этого показателя игрок «столичных» добился в сезоне-2009/2010, когда ему было 24 года. Тогда россиянин забросил 50 шайб в 72 встречах сезона.



На третьем месте находится Илья Ковальчук (0,66), за ним — Мариан Габорик (0,63) и Леон Драйзайтль (0,61). Шестую строчку делят Коннор Макдэвид и Кирилл Капризов (по 0,59), который ещё может улучшить свой результат.



Отметим, что новейшая история отсчитывается после локаута 2004-2005 годов.

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