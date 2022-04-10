«Кошечкин показывает феноменальную игру в плей-офф». Агент — о финальной серии Востока
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Хоккейный агент Сергей Паремузов поделился мнением об игре голкипера «Металлурга» Василия Кошечкина.
«Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин показывает феноменальную игру в нынешнем розыгрыше плей-офф. Уже два матча на ноль – это дорогого стоит. Серия продолжается, будем смотреть. Анвар Гатиятулин – тренер серьёзный. Если брать рейтинг мастерства и результатов команды, то Анвар, возможно, даже лучший российский тренер. Он доказывает свой уровень. Илья Воробьёв, безусловно, тоже. У «Магнитки» очень хорошие исполнители, но с ними ведь надо уметь работать. И у Воробьёва мы эту работу видим», – сказал Паремузов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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