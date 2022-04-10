Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Кошечкин показывает феноменальную игру в плей-офф». Агент — о финальной серии Востока

«Кошечкин показывает феноменальную игру в плей-офф». Агент — о финальной серии Востока
Комментарии

Хоккейный агент Сергей Паремузов поделился мнением об игре голкипера «Металлурга» Василия Кошечкина.

«Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин показывает феноменальную игру в нынешнем розыгрыше плей-офф. Уже два матча на ноль – это дорогого стоит. Серия продолжается, будем смотреть. Анвар Гатиятулин – тренер серьёзный. Если брать рейтинг мастерства и результатов команды, то Анвар, возможно, даже лучший российский тренер. Он доказывает свой уровень. Илья Воробьёв, безусловно, тоже. У «Магнитки» очень хорошие исполнители, но с ними ведь надо уметь работать. И у Воробьёва мы эту работу видим», – сказал Паремузов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

«Кошечкин — боец 999-й пробы. Он просто может сказать: «Сегодня вы мне не забьёте» «Кошечкин — боец 999-й пробы. Он просто может сказать: «Сегодня вы мне не забьёте»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022