«Трактор» объявил состав, которым отправился на пятый матч серии с «Металлургом»

Официальный телеграм-канал «Трактора» назвал список игроков, которые отправились на пятый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом». После четырёх матчей магнитогорцы ведут в серии со счётом 3-1.
Вратари:
Вячеслав Бутеец
Роман Вилл
Эмиль Гарипов
Защитники:
Лоуренс Пилут
Александр Кирпичников
Роман Манухов
Альберт Яруллин
Евгений Кулик
Ник Бэйлен
Сергей Телегин
Игорь Исаев
Артём Блажиевский
Илья Карпухин
Нападающие:
Тему Пулккинен
Егор Фатеев
Лукаш Седлак
Вячеслав Основин
Владимир Ткачёв
Андрей Стась
Алексей Бывальцев
Александр Тридчиков
Томаш Гика
Сергей Калинин
Михаил Горюнов-Рольгизер
Максим Шабанов
Кирилл Капустин
Виталий Кравцов
Артём Шварёв
Никита Тертышный
Алексей Потапов
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