«Трактор» объявил состав, которым отправился на пятый матч серии с «Металлургом»

Официальный телеграм-канал «Трактора» назвал список игроков, которые отправились на пятый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом». После четырёх матчей магнитогорцы ведут в серии со счётом 3-1.

Вратари:

Вячеслав Бутеец

Роман Вилл

Эмиль Гарипов



Защитники:

Лоуренс Пилут

Александр Кирпичников

Роман Манухов

Альберт Яруллин

Евгений Кулик

Ник Бэйлен

Сергей Телегин

Игорь Исаев

Артём Блажиевский

Илья Карпухин



Нападающие:

Тему Пулккинен

Егор Фатеев

Лукаш Седлак

Вячеслав Основин

Владимир Ткачёв

Андрей Стась

Алексей Бывальцев

Александр Тридчиков

Томаш Гика

Сергей Калинин

Михаил Горюнов-Рольгизер

Максим Шабанов

Кирилл Капустин

Виталий Кравцов

Артём Шварёв

Никита Тертышный

Алексей Потапов

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