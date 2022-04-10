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«Трактор» объявил состав, которым отправился на пятый матч серии с «Металлургом»

«Трактор» объявил состав, которым отправился на пятый матч серии с «Металлургом»
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Официальный телеграм-канал «Трактора» назвал список игроков, которые отправились на пятый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом». После четырёх матчей магнитогорцы ведут в серии со счётом 3-1.

Вратари:

Вячеслав Бутеец
Роман Вилл
Эмиль Гарипов

Защитники:

Лоуренс Пилут
Александр Кирпичников
Роман Манухов
Альберт Яруллин
Евгений Кулик
Ник Бэйлен
Сергей Телегин
Игорь Исаев
Артём Блажиевский
Илья Карпухин

Нападающие:

Тему Пулккинен
Егор Фатеев
Лукаш Седлак
Вячеслав Основин
Владимир Ткачёв
Андрей Стась
Алексей Бывальцев
Александр Тридчиков
Томаш Гика
Сергей Калинин
Михаил Горюнов-Рольгизер
Максим Шабанов
Кирилл Капустин
Виталий Кравцов
Артём Шварёв
Никита Тертышный
Алексей Потапов

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