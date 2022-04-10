СКА — ЦСКА: стали известны составы команд на пятый матч финала Западной конференции

Стали известны составы ЦСКА и СКА на пятый матч финальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец». Начало — в 17:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В состав питерских армейцев вернулся финский защитник Микко Лехтонен.



СКА:



Юханссон (Самонов);

Ожиганов – Фантенберг, Тимкин – Бардаков – Бурдасов;

Камалов – Робинсон, Гусев – Воробьёв – Моисеев;

Фальковский – Лехтонен, Кузьменко – Цицюра – Волков;

Солянников, Кетов — Хуснутдинов — Комаров; Зыков.



ЦСКА:



Федотов (Рейдеборн);

Дальбек – Нестеров, Слепышев – Карнаухов – Плотников;

Киселевич – Диц, Окулов — Каменев — Григоренко;

Сергеев – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;

Грудинин, Карнаухов — Панкратов — Абрамов, Гуськов.



Напомним, в серии счёт ничейный — 2-2.



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