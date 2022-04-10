СКА и ЦСКА обменялись голами в первом периоде пятого матча серии финала Запада

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит пятый матч финальной серии Западной конференции в рамках Кубка Гагарина — 2022, в котором встречаются местный СКА и московский ЦСКА. По окончании первого периода счёт во встрече ничейный — 1:1.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 12-й минуте шайбу забросил нападающий ЦСКА Андрей Светлаков. Александр Попов подхватил шайбу на дальней синей линии, а далее в центре зоны совершил оставление на Светлакова, который чуть продвинулся вперёд и резким броском попал в ближний угол ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На последней минуте первого периода ответную шайбу забросил форвард СКА Александр Волков, после его броска шайба залетела в ворота рикошетом от голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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