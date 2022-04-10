«Рубин» вышел в финал Кубка Петрова — 2022, обыграв в полуфинальной серии «СКА-Неву»
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Тюменский «Рубин» одержал победу над санкт-петербургской «СКА-Невой» в шестом матче полуфинальной серии Кубка Петрова со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0). Встреча прошла в Тюмени на стадионе «Дворец спорта».
В составе победителей отличились Алексей Митрофанов (дубль) и Денис Давыдов. У «СКА-Невы» отметились Даниил Огирчук и Максим Грошев.
«Рубин» одержал победу в серии со счётом 4-2 и вышел в финал Кубка Петрова, где встретится с санкт-петербургским «Динамо», который в своей полуфинальной серии оказался сильнее ханты-мансийской «Югры» (4-2).
Первый матч между «Рубином» и «Динамо» состоится в субботу, 16 апреля, в Тюмени.
Действующим обладателем Кубка Петрова является «Югра», в финале 2021 года обыгравшая новокузнецкий «Металлург» (4-1).
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