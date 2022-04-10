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СКА одержал волевую победу над ЦСКА и повёл в серии финала Западной конференции КХЛ

СКА одержал волевую победу над ЦСКА и повёл в серии финала Западной конференции КХЛ
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Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина — 2022 со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».

На 12-й минуте счёт в игре открыл форвард ЦСКА Андрей Светлаков, ему ассистировали Александр Попов и Максим Соркин. На 20-й минуте ответную шайбу забросил Александр Волков с передачи Владислава Цицюры.

На 28-й минуте Андрей Светлаков оформил дубль и снова вывел гостей вперёд. На 38-й минуте Данила Моисеев восстановил равновесие в счёте, ассистент — Степан Фальковский. Победную шайбу в составе СКА на 59-й минуте забросил в большинстве Оскар Фантенберг, голевой пас на счету Никиты Гусева и Андрея Кузьменко.

Подопечные Романа Ротенберга повели в серии со счётом 3-2. Следующий матч состоится во вторник, 12 апреля, в Москве. Начало — в 19:30 мск.

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 5-й матч
10 апреля 2022, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Светлаков (Попов, Соркин) – 11:34 (5x5)   1:1 Волков (Цицюра) – 19:11 (4x4)   1:2 Светлаков (Киселевич, Окулов) – 27:18 (5x5)   2:2 Моисеев (Фальковский) – 37:33 (5x5)   3:2 Фантенберг (Гусев, Кузьменко) – 58:50 (5x4)
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