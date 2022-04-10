С. Фёдоров — о 2:3 со СКА: серия стала для нас сложнее и интереснее. Не упростили задачу

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в матче со СКА (2:3) в рамках полуфинала Кубка Гагарина — 2022.
«Хорошая быстрая игра. Играли в хороший динамичный правильный хоккей. Дисциплину никто не отменял, над этим аспектом надо поработать. Два раза вели в счёте, играли правильно. Рад, что ребята среагировали на наши пожелания. Трудимся дальше. Думаю, серия стала для нас интереснее и сложнее. Не упростили задачу, готовимся дальше.
Перестановки в звеньях? Это дало то, что нам понравилось, по результату этого не сказать. Команда показала тот хоккей, в который мы можем и должны играть из игры в игру. Будем концентрироваться на положительных моментах. Светлаков? Андрей хорошо себя чувствует, не первый сезон для него. Не раз повторял, что не концентрируемся на глобальных вещах. Будет результат – приедем ещё раз в Питер и закончим серию правильно. В нашей игре были перепады, провели второй период в совершенно другой манере. Это один из лучших периодов в нашей истории в плей-офф», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 10 апреля 2022
-
19:58
-
19:46
-
19:40
-
19:25
-
19:03
-
18:31
-
17:53
-
17:40
-
17:05
-
16:26
-
16:08
-
15:40
-
13:44
-
13:36
-
12:33
-
12:16
-
11:51
-
11:30
-
10:45
-
09:31
-
08:54
-
08:50
-
08:25
-
07:56
-
07:30
-
06:34
-
05:39
-
05:37
-
05:25
-
04:50
-
04:46
-
03:14
-
01:53
-
01:37
-
01:35