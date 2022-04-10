С. Фёдоров — о 2:3 со СКА: серия стала для нас сложнее и интереснее. Не упростили задачу

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в матче со СКА (2:3) в рамках полуфинала Кубка Гагарина — 2022.



«Хорошая быстрая игра. Играли в хороший динамичный правильный хоккей. Дисциплину никто не отменял, над этим аспектом надо поработать. Два раза вели в счёте, играли правильно. Рад, что ребята среагировали на наши пожелания. Трудимся дальше. Думаю, серия стала для нас интереснее и сложнее. Не упростили задачу, готовимся дальше.



Перестановки в звеньях? Это дало то, что нам понравилось, по результату этого не сказать. Команда показала тот хоккей, в который мы можем и должны играть из игры в игру. Будем концентрироваться на положительных моментах. Светлаков? Андрей хорошо себя чувствует, не первый сезон для него. Не раз повторял, что не концентрируемся на глобальных вещах. Будет результат – приедем ещё раз в Питер и закончим серию правильно. В нашей игре были перепады, провели второй период в совершенно другой манере. Это один из лучших периодов в нашей истории в плей-офф», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.