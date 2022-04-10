Каменев: думаю, ЦСКА ещё вернётся в Санкт-Петербург. Нам не надо ничего менять

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев подвёл итоги встречи с санкт-петербургским СКА (2:3).
«Хорошая игра. К ребятам нет никаких вопросов, все бились и полностью отдавались. Думаю, мы ещё сюда вернёмся. ЦСКА не надо ничего менять, нужно играть так же. Изменить надо только реализацию моментов. Согласен, что это был хороший матч с нашей стороны. Нет никакого парадокса, что мы при этом проиграли, сегодня сопернику повезло больше. Играем дальше.
СКА забил все шайбы в концовках периодов? Все были на 200% сконцентрированы. Первая шайба – отскок из-за ворот, везение, попали во вратаря. Ничего страшного в этом нет, все настроены до конца, до последней минуты.
Одно удаление – это большинство не работает? Ну ладно…
Все выкладываются, все в команде лидеры, каждый может забить и каждый играет на команду и на победу», — передаёт слова Каменева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 10 апреля 2022
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