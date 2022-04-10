Р. Ротенберг — о выходах перед лавкой: Тихонов и Юрзинов — хороший пример, учимся у лучших

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги встречи с ЦСКА (3:2), а также прокомментировал выходы перед лавкой во время матчей команды.



«Кузьменко и Бурдасов? Ищем разные сочетания и дальше будем улучшать сочетания. Рассчитываем на наших лидеров, хотим большей реализации моментов, а для этого нужно больше бросать. Вскрыть оборону ЦСКА очень тяжело, соперник создаёт много трудностей, которые мы постоянно преодолеваем.



Во втором периоде ЦСКА сыграл очень агрессивно, мы потратили много сил. Можем добавить и умеем это делать. Потренируемся, внесём коррективы. Соперник играет агрессивно, будем добавлять, чтобы играть ещё лучше во втором периоде.



В хоккее очень важно выиграть борьбу на пятаке. Моисеев, как и все наши игроки, стремится выиграть борьбу на пятаке. Нет смысла играть по углам, надо обострять. Там тяжело, там бьют, но мы для этого и работаем, чтобы наши ребята выигрывали единоборства на пятаке и забивали важные голы.



Выходы перед лавкой во время игры? Такие вещи происходят интуитивно. Я всю жизнь в хоккее, элементы работы Тихонова, Юрзинова – хороший пример. Учимся у лучших.



Мандраж перед следующим матчем? Мы думаем только о следующей игре, больше ни о чём не думаем», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.