Бардаков: Комаров разговаривал с игроками ЦСКА? Да он всегда очень много разговаривает

Нападающий СКА Захар Бардаков прокомментировал эпизод с общением одноклубника — Леонида Комарова — с хоккеистами ЦСКА во время видеопросмотра шайбы, заброшенной Данилой Моисеевым.



«О чём Комаров разговаривал с игроками ЦСКА во время видеопросмотра? Да понятия не имею. Лео Комаров всегда очень много разговаривает. И в раздевалке, и на льду. Мы к этому привыкли, стараемся где-то его успокоить. Это Лео, мы благодарны ему. Он где-то соперника выводит из себя, где-то ещё что-то. Возможно, соперник поэтому и подсдал чуть-чуть», — передаёт слова Бардакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.



Напомним, счёт в серии — 3-2 в пользу СКА. Следующий матч состоится во вторник, 12 апреля, в Москве. Начало — в 19:30 мск.