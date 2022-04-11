Пелино – о Кошечкине: Большой Вас – потрясающий вратарь. Лучший в истории КХЛ

Тренер «Ак Барса» Майкл Пелино поделился мнением о голкипере «Металлурга» Василии Кошечкине.
«Большой Вас – потрясающий вратарь. Федотов очень хорошо сыграл на Олимпиаде, но я бы хотел посмотреть в Пекине на Васю. Думаю, он – лучший вратарь в истории КХЛ. Если бы мне надо было выбрать вратаря, чтобы выиграть решающий матч, я бы выбрал Васю.
Помню, когда мы выиграли Кубок Гагарина, у него не каждые матчи были идеальными, но он был чемпионом и бойцом. И делает то же самое прямо сейчас, во многом благодаря ему «Магнитка» прошла так далеко и сейчас ведёт в серии с «Трактором».
Думаю, он заслуживал того, чтобы его рассматривали в сборную, насколько я понял, он даже не был кандидатом в состав. А должен был быть, учитывая его опыт и умение тащить в важных матчах – дважды он выигрывал седьмые матчи финала, завоевал золото Олимпиады-2018, у него было много великолепных моментов. Мне понравилось, как играл Федотов в Пекине, и не знаю, кого бы выбрал тренерский штаб на матч за золото, но если бы я был тренером, мне бы хотелось, чтобы Большой Вас был в числе тех, из кого бы я выбирал», — сказал Пелино в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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