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Пелино рассказал о содействии президента Татарстана легионерам «Ак Барса»

Пелино рассказал о содействии президента Татарстана легионерам «Ак Барса»
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Тренер «Ак Барса» Майкл Пелино рассказал, как казанский клуб содействовал легионерам.

«Уехать из России домой было совсем не трудно, клуб очень тщательно подошёл к этому делу. Мы улетали из Казани в Стамбул, а уже оттуда – в Северную Америку.

Клуб всё организовал, всё замечательно сделали. Начиная с президента Татарстана и президента «Татнефти» и заканчивая президентом и генеральным менеджером «Ак Барса». Когда всё началось, нам постоянно звонили и писали родные, друзья, они за нас беспокоились. Президент Татарстана и президент «Татнефти» организовали звонок по «Зуму» со всеми нашими семьями. Просто чтобы успокоить их, что всё ровно так, как мы говорим, что с нами всё в порядке и наша безопасность – это приоритет номер один», — сказал Пелино в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Читайте полное интервью с Майклом Пелино на «Чемпионате» завтра.

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