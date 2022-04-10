Гусманов: ничего критического пока не случилось, всё в руках «Трактора». Он ещё даст бой

Бывший тренер «Трактора» Равиль Гусманов прокомментировал ход серии между челябинским клубом и «Металлургом» (1-3) в рамках полуфинала Кубка Гагарина — 2022.
«Чем бы объяснил шесть пропущенных «Трактором» шайб? Конечно, досадное для «Трактора» поражение, но счёт в плей-офф не так важен. Думаю, сейчас челябинцы сделают разбор игры и перестроятся. Любая команда делает свой план на игру, а задача соперника, наоборот, разрушить его, внести хаос в ряды.
У «Трактора» этого, к сожалению, не получилось сделать. Он ждал, пока «Магнитка» построит оборону в средней зоне, и пытался её преодолеть. В итоге потери шайбы и контратаки соперника.
Мне кажется, всё-таки не нужно давать «Металлургу» делать это перестроение и надо стараться быстрее проходить среднюю зону. А в нападении, наоборот, больше контролировать шайбу, не сваливаться на навал и проводить позиционные атаки. Нужна постоянная помеха Василию Кошечкину, надо залазить ему под кожу.
Ничего критического пока не случилось, серия до четырёх побед. Всё в руках «Трактора». Челябинская команда ещё даст бой. «Трактор» на протяжении всего сезона показывал хорошую игру и умение отыгрываться, поэтому в команде могут справиться с такой ситуацией», – цитирует Гусманова «РБ Спорт».
- 10 апреля 2022
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