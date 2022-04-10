Овечкин забил 45-й гол в текущем сезоне НХЛ, поразив пустые ворота «Бостона»
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В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» со счётом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0).
Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором заключительной шайбы во встрече, за две секунды до конца матча забив в пустые ворота. Ассистентом выступил Евгений Кузнецов.
Эта шайба стала для 36-летнего россиянина 45-й в текущем регулярном сезоне. Всего на его счету 775 голов в Национальной хоккейной лиге. Его отставание в списке лучших снайперов в истории НХЛ от Горди Хоу составляет на данный момент 26 шайб. Лидирует Уэйн Гретцки с 894 голами.
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