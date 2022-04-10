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Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть дома «Бостон»

Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть дома «Бостон»
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В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» со счётом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джон Карлсон, Том Уилсон, Ларс Эллер, а также капитан клуба — Александр Овечкин. У «Бостон» отличились Кёртис Лазар и Эрик Хаула. Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов стал автором голевой передачи.

Овечкин провёл на льду 19 минут 46 секунд, нанеся шесть бросков по воротам, совершив семь силовых приёмов и заработав показатель полезности «+1». На счету Кузнецова 21.01 на льду при полезности «+1», российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов сыграл 18 минут 6 секунд и заработал показатель полезности «+2».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2022, воскресенье. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Карлсон (Шири) – 24:11 (5x5)   1:1 Лазар (Фолиньо) – 27:55 (5x5)   1:2 Хаула (Макэвой) – 28:55 (5x5)   2:2 Уилсон (Эллер, Манта) – 34:50 (5x5)   3:2 Эллер (Дженсен) – 47:18 (5x5)   4:2 Овечкин (Кузнецов, Карлсон) – 59:58 (en)
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