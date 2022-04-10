Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть дома «Бостон»

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» со счётом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джон Карлсон, Том Уилсон, Ларс Эллер, а также капитан клуба — Александр Овечкин. У «Бостон» отличились Кёртис Лазар и Эрик Хаула. Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов стал автором голевой передачи.
Овечкин провёл на льду 19 минут 46 секунд, нанеся шесть бросков по воротам, совершив семь силовых приёмов и заработав показатель полезности «+1». На счету Кузнецова 21.01 на льду при полезности «+1», российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов сыграл 18 минут 6 секунд и заработал показатель полезности «+2».
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