Овечкин повторил достижение Буре, забросив девятый раз в пустые ворота в одном сезоне НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал автором заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (4:2).



Этот гол, который был забит в пустые ворота, стал для 36-летнего форварда девятым в текущем сезоне. Он повторил достижение другого российского форварда — Павла Буре, который в сезоне-1999/2000 сумел девять раз отправить шайбу в пустые ворота, будучи хоккеистом «Флориды Пантерз».



Напомним, в текущем сезоне на счету Овечкина 45 заброшенных шайб и 38 голевых передач в 70 проведённых встречах. «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 90 баллов после 72 встреч. В следующем матче «Кэпиталз» сыграют с «Филадельфией Флайерз» (13 апреля, 2:00 мск).